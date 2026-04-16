Россияне стали чаще покупать антидепрессанты: такую тенденцию фиксируют второй год

В России вырос объём продаж антидепрессантов на 22 процента.

Россияне массово приобретают антидепрессанты и нейролептики. За первые месяцы 2026 года объем продаж препаратов вырос на 22%. Врач-психиатр Игорь Лазарев рассказал в диалоге с «Известиями», с чем связана тенденция.

По его мнению, врачи-специалисты стали чаще назначать антидепрессанты. В их числе гастроэнтерологи, неврологи и терапевты. Однако не всегда эти препараты в действительности нужны пациентам.

«Иногда они [врачи-специалисты] не знают всех нюансов их применения», — отметил Игорь Лазарев.

Врач Елена Кузнецова объяснила, чем опасна «маскировка» депрессии. Она подчеркнула, что такое заболевание — не грусть и не усталость. Появление депрессии связано с нарушением биохимических процессов в головном мозге. Это состояние требует профессионального лечения, добавила врач.