Психиатры назвали главную причину бума антидепрессантов в России

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов назвал антидепрессанты одной из самых быстрорастущих групп лекарств.
По итогам 2025 года россияне купили 23,4 миллиона упаковок антидепрессантов — почти на четверть больше, чем годом ранее. Психиатр Игорь Лазарев связал рост с двумя факторами. Во-первых, люди перестали стесняться обращаться к врачам — это больше не считается чем-то постыдным. Во-вторых, сказалась общая стрессовая обстановка.
«Последние шесть лет, с начала пандемии, мы из одного стресса проходим в другой», — пояснил специалист.
Ранее обсуждалась инициатива по расширению программы лекарственного обеспечения в рамках системы ОМС с возможностью бесплатного или частично оплачиваемого предоставления антидепрессантов гражданам, испытывающим финансовые трудности. Речь идёт о включении в систему лекарственного обеспечения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств.
