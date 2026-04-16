Психиатры назвали главную причину бума антидепрессантов в России

По итогам 2025 года россияне купили 23,4 миллиона упаковок антидепрессантов — почти на четверть больше, чем годом ранее. Психиатр Игорь Лазарев связал рост с двумя факторами. Во-первых, люди перестали стесняться обращаться к врачам — это больше не считается чем-то постыдным. Во-вторых, сказалась общая стрессовая обстановка.