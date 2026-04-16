Депутат Бессараб: Россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней

Россияне в 2026 году будут отдыхать суммарно 118 дней за счет выходных и праздников, не считая стандартного ежегодного отпуска. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в Трудовом кодексе зафиксировано 14 нерабочих праздничных дней в году, но общее количество выходных год от года незначительно меняется.

— В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих, — объяснила парламентарий в беседе с ТАСС.

Бессараб добавила, что к нерабочим дням добавляется оплачиваемый трудовой отпуск (28 календарных дней). Таким образом, суммарная доля дней отдыха в течение года составит около 40 процентов, работать предстоит 60 процентов дней.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных.

Также россиянам рассказали, как правильно спланировать отпуск в мае 2026 года, чтобы либо увеличить доход, либо получить максимально продолжительный отдых при минимальных тратах отпускных дней.