Депутат Бессараб: Россияне в 2026 году будут отдыхать 118 дней

Россияне в 2026 году будут отдыхать суммарно 118 дней за счет выходных и праздников, не считая стандартного ежегодного отпуска. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, в Трудовом кодексе зафиксировано 14 нерабочих праздничных дней в году, но общее количество выходных год от года незначительно меняется.
— В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих, — объяснила парламентарий в беседе с ТАСС.
Бессараб добавила, что к нерабочим дням добавляется оплачиваемый трудовой отпуск (28 календарных дней). Таким образом, суммарная доля дней отдыха в течение года составит около 40 процентов, работать предстоит 60 процентов дней.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных.
