В Хабаровском крае за сутки потушили 28 пожаров и 43 пала травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 28 техногенных пожаров. В населенных пунктах зафиксировано 43 пала сухой растительности.
В Хабаровске утром произошло возгорание в металлическом ангаре на улице Передовой. В отдельно стоящем хранилище горели домашние вещи, инструмент, обгорел токарный станок. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидирован за полчаса, пострадавших нет.
В Комсомольском районе пожарные выезжали в СНТ «Транспорт». В двухэтажном деревянном дачном доме горели стены, пол и потолок. Пожар площадью 50 квадратных метров потушили за два часа, пострадавших нет. Причины обоих происшествий устанавливаются.
На территории 12 муниципальных образований края продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожарные и спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП три раза. В регионе функционирует одна ледовая переправа.
