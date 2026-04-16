В Хабаровском крае за сутки потушили 28 пожаров и 43 пала травы

В Хабаровске утром произошло возгорание в металлическом ангаре на улице Передовой. В отдельно стоящем хранилище горели домашние вещи, инструмент, обгорел токарный станок. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидирован за полчаса, пострадавших нет.