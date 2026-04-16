Кладбища Хабаровска обработают от клещей к Родительскому дню

Кладбища Хабаровска начали готовить к Родительскому дню. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», рабочие бригады уже провели уборку на Центральном, Матвеевском и Новоматвееском кладбищах, поддерживать порядок будут в ежедневном режиме.
Специалисты уделили внимание дорогам на секторах — наиболее сложные и проблемные участки были отсыпаны. Помимо этого, предстоит еще провести санитарную обрезку насаждений и акарицидную обработку семи погостов.
— На территории Центрального кладбища будут дополнительно установлены два мультилифта для временного хранения ТКО. Также планируется установить шесть биотуалетов на кладбищах города, — проинформировали в городской администрации.
Напомним, непосредственно в Родительский день, который в этом году придется на 21 апреля, будет запущен дополнительный общественный транспорт — четыре троллейбуса с автономным ходом по маршруту «Улица Большая — Матвеевское кладбище — новое Матвеевское кладбище». Въезд на кладбище будет запрещен любым транспортным средствам.
— Для безопасности жителей города у кладбищ будут дежурить шесть бригад скорой медицинской помощи и сотрудники полиции для предоставления экстренной помощи при необходимости, — добавили в администрации.