В Хабаровском крае запустили биологический щит против клещей

Специалисты усилили обработку территорий и напомнили о росте активности клещей.

В Хабаровском крае стартовал сезон активности клещей и усилена комплексная система защиты населения, — сообщает Минздрав региона.

В крае проводится обработка общественных пространств, а медицинские учреждения готовы к приёму пациентов с укусами.

Как отмечают специалисты, краевая дезинфекционная станция формирует так называемый «биологический щит» — систему профилактических обработок территорий, направленных на снижение численности клещей и риска заражения инфекциями, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Это позволяет повысить безопасность жителей, что соответствует нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Владимиром Путиным.

Перед обработкой биологи обследуют участки, определяют виды членистоногих и подбирают препараты. Используются сертифицированные средства, безопасные для людей и животных. По данным специалистов, обработка сохраняет защитный эффект до 30 суток, однако в условиях длительного сезона активности клещей (с марта по ноябрь) процедуры проводятся регулярно.

Отмечается, что на фоне потепления активность клещей в регионе растёт. По сравнению с предыдущими периодами увеличилось число обращений после укусов, а уровень заболеваемости клещевым энцефалитом остаётся повышенным.

В краевом травмпункте помощь пострадавшим оказывается круглосуточно. Медики напоминают: при укусе клеща важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, а снятого паразита необходимо направить на исследование.

По словам специалистов, вакцинация остаётся наиболее надёжным способом защиты — однако привиты лишь около 5% обратившихся.

Врачи также советуют использовать репелленты, тщательно осматривать одежду и кожу после прогулок и не пытаться удалять клеща самостоятельно.