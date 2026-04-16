В Красноярске за уличную торговлю наказали очередных нарушителей

В Красноярске продолжается борьба с несанкционированной уличной торговлей — 15 апреля рейд прошел в микрорайоне Северный. Сотрудники административной комиссии, полиции, налоговой и ветеринарной службы проверили адрес, на который часто поступали жалобы.
На площадке у дома № 12 по улице 9 Мая обнаружили лотки вдоль пешеходных дорожек. При этом одни жители недовольны мусором, который там остается, а другие, наоборот, поддерживают стихийный рынок. «Очень удобно, когда спустился из дома и купил всё, что нужно. Нет необходимости куда-то ехать. Единственное — тщательно выбирать овощи и фрукты. Мясо я здесь не покупаю», — рассказал красноярец Евгений.
В итоге торговцам-нарушителям выписали 17 штрафов — до 2 тысяч рублей каждый.
Всего же с начала этого года за несанкционированную торговлю на улице 9 Мая составили уже 39 протоколов, общая сумма взысканий составила 70 тысяч рублей.
«Я хочу еще раз обратить внимание жителей на то, что продукты на стихийных рынках могут быть опасны. Многие продавцы игнорируют правила хранения: к примеру, мясо лежит на открытом воздухе целый день и накрывается грязными тряпками. Именно поэтому для горожан несколько лет назад были созданы так называемые социальные ряды, где абсолютно бесплатно можно реализовать излишки дачной продукции», — рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Советского района Александр Эйдемиллер.
Напомним, в самом большом районе Красноярска организовано более 120 мест для торговли. Там горожане могут реализовать свою продукцию в любое время и день недели, одно из главных условий — содержать территорию и прилавки в чистоте.
Адреса социальных мест для торговли:
ул. Водопьянова, 10; ул. Воронова, 33; пр. Металлургов, 53 г; ул. 60 лет Образования СССР, 7а; ул. Спандаряна, 9; ул. Тельмана, 25; ул. 78-й Добровольческой бригады, 11; ул. Весны, 16а.
