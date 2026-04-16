В Красноярске за уличную торговлю наказали очередных нарушителей

В Красноярске продолжается борьба с несанкционированной уличной торговлей — 15 апреля рейд прошел в микрорайоне Северный. Сотрудники административной комиссии, полиции, налоговой и ветеринарной службы проверили адрес, на который часто поступали жалобы.

На площадке у дома № 12 по улице 9 Мая обнаружили лотки вдоль пешеходных дорожек. При этом одни жители недовольны мусором, который там остается, а другие, наоборот, поддерживают стихийный рынок. «Очень удобно, когда спустился из дома и купил всё, что нужно. Нет необходимости куда-то ехать. Единственное — тщательно выбирать овощи и фрукты. Мясо я здесь не покупаю», — рассказал красноярец Евгений.

В итоге торговцам-нарушителям выписали 17 штрафов — до 2 тысяч рублей каждый.

Всего же с начала этого года за несанкционированную торговлю на улице 9 Мая составили уже 39 протоколов, общая сумма взысканий составила 70 тысяч рублей.​

«Я хочу еще раз обратить внимание жителей на то, что продукты на стихийных рынках могут быть опасны. Многие продавцы игнорируют правила хранения: к примеру, мясо лежит на открытом воздухе целый день и накрывается грязными тряпками. Именно поэтому для горожан несколько лет назад были созданы так называемые социальные ряды, где абсолютно бесплатно можно реализовать излишки дачной продукции», — рассказал исполняющий обязанности руководителя администрации Советского района Александр Эйдемиллер.

Напомним, в самом большом районе Красноярска организовано более 120 мест для торговли. Там горожане могут реализовать свою продукцию в любое время и день недели, одно из главных условий — содержать территорию и прилавки в чистоте.

Адреса социальных мест для торговли:

ул. Водопьянова, 10; ул. Воронова, 33; пр. Металлургов, 53 г; ул. 60 лет Образования СССР, 7а; ул. Спандаряна, 9; ул. Тельмана, 25; ул. 78-й Добровольческой бригады, 11; ул. Весны, 16а.

