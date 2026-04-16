Экс-сенатор Арашуков требует 100 тыс. рублей за невыдачу ему продуктов в колонии

ОРЕНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, требует возместить моральный вред на сумму 100 тыс. рублей за невыдачу ему продуктов, следует из материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС.
«Административный истец Арашуков Р. Р. просил суд признать незаконными действия ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, выразившиеся в непредоставлении Арашукову Р. Р. продуктов питания, отраженных в его заявлении от 2 марта 2026 года; обязать устранить допущенные нарушения; взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, а также взыскать в пользу представителя административного истца сумму уплаченной государственной пошлины в размере 3 000 рублей», — говорится в материалах.
Исковое заявление находится в производстве Соль-Илецкого районного суда Оренбургского суда. Заседание по нему назначено на 23 апреля.
Ранее Арашуков уже жаловался, что в феврале и марте ему несколько раз не выдали холодную закуску в обед и два куриных яйца в неделю. Этот иск суд не удовлетворил.
Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Под стражу был также взят его отец — экс-советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.
Отбывая пожизненное заключение, Рауф Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания привилегированных условий отбывания наказания в колонии. 13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке, а по совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в 120 млн рублей.