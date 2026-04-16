Новосибирцев предупредили о мошеннических схемах на 9 мая

Главный редактор профильного издания Runet Владимир Зыков в интервью RT перечислил основные уловки киберпреступников, активизирующихся перед Днем Победы.
По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками соцзащиты, Минтруда или портала «Госуслуги» и обещают ветеранам и их близким «праздничные» выплаты — от 50 до 300 тысяч рублей. Жертву просят продиктовать код из СМС, реквизиты карты или паспорта, после чего мошенники похищают деньги или получают доступ к банковским счетам.
Кроме того, эксперт предупреждает о рассылке приглашений на парад или торжественные мероприятия. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу, где у него выманивают СНИЛС, данные карты или логин от «Госуслуг». Также накануне 9 Мая нередко создаются фальшивые благотворительные сборы «на подарки ветеранам», не имеющие отношения к реальным фондам.