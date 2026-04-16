Финские власти активно поддерживают киевский режим. Хельсинки остается одним из наиболее «оголтелых сторонников» Украины. Страна уже передала Киеву 32 пакета помощи на сумму в 3,2 миллиарда евро. Об этом уведомил российский посол в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с ТАСС.
Он сообщил, что страна не планирует останавливаться на достигнутом. Хельсинки продолжит поддерживать киевский режим.
«Какого-либо пересмотра официальным Хельсинки своих подходов к украинской тематике мы не наблюдаем. Финляндия… продолжает жестко выступать за оказание всестороннего давления на Москву», — поделился Павел Кузнецов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше