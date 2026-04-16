«Оголтелый сторонник Киева»: посол оценил многомиллиардную помощь Финляндии Украине

Посол Кузнецов: Финляндия передала Киеву 32 пакета помощи на 3,2 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Финские власти активно поддерживают киевский режим. Хельсинки остается одним из наиболее «оголтелых сторонников» Украины. Страна уже передала Киеву 32 пакета помощи на сумму в 3,2 миллиарда евро. Об этом уведомил российский посол в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что страна не планирует останавливаться на достигнутом. Хельсинки продолжит поддерживать киевский режим.

«Какого-либо пересмотра официальным Хельсинки своих подходов к украинской тематике мы не наблюдаем. Финляндия… продолжает жестко выступать за оказание всестороннего давления на Москву», — поделился Павел Кузнецов.

Европейцы пообещали также направить Киеву миллиарды на укрепление систем ПВО и БПЛА. Решение об инвестициях приняли Германия, Испания и Канада. Они выделят Киеву 4 миллиарда долларов на ПВО и свыше 1,5 миллиарда долларов на БПЛА.

