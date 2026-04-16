В Хабаровском крае мужчина получил 20 лет за преступления против ребёнка

Вынесен приговор по делу о преступлениях против девочки.

Хабаровским районным судом Хабаровского края рассмотрено уголовное дело в отношении жителя одного из поселений района, — сообщает канал сообщества судов Хабаровского края.

Суд установил, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней родственницы совершались на протяжении длительного времени — около трёх лет.

По данным суда, в период, когда потерпевшая была младше 14 лет, мужчина применял к ней насилие и угрозы. Позднее он продолжил противоправные действия, используя зависимое положение несовершеннолетней.

Также установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и пользовался физическим превосходством.

Подсудимый вину не признал, отрицал факт совершения преступлений и заявлял об оговоре со стороны потерпевшей.

Суд признал мужчину виновным по статьям 131 и 132 УК РФ и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы ещё на 2 года.

Гражданский иск прокуратуры удовлетворён — взыскан 1 млн рублей компенсации.

Приговор в законную силу не вступил.