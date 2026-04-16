Вылет рейса из Новосибирска в Сочи задержали на три часа

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 16 апреля наблюдаются задержки рейсов. В частности, вылет самолета в Сочи задержали более чем на 3 часа. Рейс должен был отправиться в путь в 06:45, однако его вылет перенесли на 09:55. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Кроме того, задерживается прилет рейса из Сочи. Он должен был сесть в Новосибирске еще в 05:30, но сейчас его посадка ожидается в 9:00.
А еще задерживается прилет рейса из Нерюнгри. По расписанию он должен был приземлиться в Толмачево в 10:00, но сейчас его посадка ожидается в 10:20.