«Дром»: на Дальнем Востоке продажи электромобилей с пробегом выросли на 35%

Большая их часть приходится на Приморье.

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Продажи электромобилей на вторичном рынке Дальнего Востока по итогам первого квартала 2026 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе всероссийского автомобильного портала «Дром».

«Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке Дальнего Востока в первом квартале 2026 года выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако их доля составляет всего 0,2%. При этом средняя цена, по которой покупали авто, выросла на 1% до 893 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что большая часть электромобилей приходится на Приморье, где их доля составляет 39% от всех электромобилей на Дальнем Востоке.