Российский хоккеист Коромыслов подписал контракт с «Сент-Луисом»

Российский защитник Арсений Коромыслов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис».

Источник: Аргументы и факты

Российский защитник Арсений Коромыслов заключил контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис». О подписании соглашения сообщила пресс-служба команды.

Договор рассчитан на два года и вступит в силу, начиная с сезона 2026/27. Таким образом, хоккеист присоединится к клубу после завершения текущего этапа своей карьеры в других лигах.

Коромыслову 22 года, он был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2022 года под 120-м номером. Прошлый сезон он провёл в челябинском «Тракторе», где в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 61 матч и набрал 17 очков, а в плей-офф отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», является главным претендентом на получение «Харт Трофи».