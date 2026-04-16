Российский хоккеист Коромыслов подписал контракт с «Сент-Луисом»

Коромыслову 22 года, он был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2022 года под 120-м номером. Прошлый сезон он провёл в челябинском «Тракторе», где в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 61 матч и набрал 17 очков, а в плей-офф отметился одной результативной передачей.