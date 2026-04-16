Иван Охлобыстин назвал цифровые ограничения в интернете огромной ошибкой

Актер Иван Охлобыстин в среду, 15 апреля, назвал ограничения в интернете ошибкой.

По его словам, цифровые ограничения — это огромная ошибка, поскольку в XXI веке ничего ограничить толком нельзя, и это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации. Вторая причина, по мнению актера, заключается в том, что сама попытка ограничить российскую науку и культуру в информации не подлежит осмыслению.

— Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых, ничего «ограничить» толком нельзя. И это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации, — написал Охлобыстин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что не хотел бы возвращаться во времена СССР, и отметил, что, испытывая теплые чувства к своему детству, он по нему не скучает.

До этого источник Forbes рассказал, что власти России решили ослабить блокировку мессенджера Telegram на фоне напряженного настроения среди населения.

11 апреля создатель Telegram Павел Дуров анонсировал обновление платформы. По его словам, команда площадки обновила протокол Telegram по борьбе с цензурой.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше