Россияне смогут увидеть самую маленькую луну в мае

КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Жители России в мае смогут наблюдать два полнолуния, одно из которых, известное как Голубая Луна, станет самым маленьким микролунием года, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнёва.
Микролуние происходит, когда Луна находится в апогее, то есть самой удаленной точке от Земли. По данным университета, в 2026 году первое из двух полнолуний, которые станут микролунями, произойдет 1 мая 2026 года в 20:23 по московскому времени в созвездии Весов.
«Второе полнолуние в мае 2026 года — Голубая Луна — произойдет 31 мая. Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны, что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона», — говорится в сообщении.
Полнолуние произойдет в непосредственной близости от яркой красной звезды Антарес. Также в начале мая, 5 и 6 числа, ожидается пик метеорного потока Эта-Акварид, когда можно будет увидеть до 50 метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения будут в Южном полушарии, но и в России метеоры будут видны, хоть и в меньшем количестве.