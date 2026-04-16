Новосибирцам объяснили, насколько клещи опасны весной

Из-за тёплой зимы и ранней весны сезон клещей в 2026 году начался раньше и местами активнее обычного, предупредили эксперты RT.
Клещи выходят при +5 °C, и сегодня их можно встретить не только в лесу, но и в парках, а также на дачах. Самые опасные регионы по энцефалиту — Сибирь, Урал и Дальний Восток.
Защита: закрытая одежда, репелленты и регулярный осмотр. При укусе клеща нужно удалить (сохранить для анализа) и обратиться к врачу. По внешнему виду паразита нельзя понять, заразен ли он — нужны лабораторные тесты. Удалять лучше у хирурга, чтобы хоботок не остался в ранке.