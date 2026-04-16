Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам объяснили, насколько клещи опасны весной

Источник: РИА "Новости"

Из-за тёплой зимы и ранней весны сезон клещей в 2026 году начался раньше и местами активнее обычного, предупредили эксперты RT.

Клещи выходят при +5 °C, и сегодня их можно встретить не только в лесу, но и в парках, а также на дачах. Самые опасные регионы по энцефалиту — Сибирь, Урал и Дальний Восток.

Защита: закрытая одежда, репелленты и регулярный осмотр. При укусе клеща нужно удалить (сохранить для анализа) и обратиться к врачу. По внешнему виду паразита нельзя понять, заразен ли он — нужны лабораторные тесты. Удалять лучше у хирурга, чтобы хоботок не остался в ранке.