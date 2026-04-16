В ФНПР оценили идею внедрения рабочей четырехдневки: какие есть перспективы

В ФНПР сочли экономически опасным массовое введение 4-дневной рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

В России обсуждают возможное внедрение четырехдневной рабочей недели. Однако это решение было бы экономически опасным для страны. Пока массовое введение четырехдневки невозможно, указала зампред ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

Она назвала предложение «не ближайшей перспективой для России». По мнению зампреда ФНПР, идея неактуальна.

«Ее массовое введение в текущих условиях невозможно (хотя возможны локальные эксперименты) и было бы экономически опасно», — пояснила Нина Кузьмина.

Россиян в 2026 году ждет 118 нерабочих дней. Сумма приводится без учета отпусков. Указанные дни — выходные и праздники. При этом у россиян также есть возможность выйти в оплачиваемый отпуск, который составляет порядка 28 дней.