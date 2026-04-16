Медикам будут платить зарплату по новым правилам

В России изменят условия начисления зарплаты для работников здравоохранения.

Источник: IrkutskMedia.ru

У врачей и медработников оклад должен составлять не менее 50% от зарплаты. При этом доходы не должны уменьшиться. Соответствующие рекомендации выпустило правительство РФ.

Как отмечается в документе, правительство РФ совместно с профсоюзами рекомендует устанавливать оклад работникам здравоохранения на уровне не менее 50% от зарплаты. При этом размер зарплаты после изменений не должен уменьшиться, подчеркивается в рекомендациях.

Отмечается, что мера направлена на повышение доходов у медработников, укрепление престижа профессии, а также сохранение кадрового потенциала.

Эксперты объясняют, что низкая окладная часть позволяет манипулировать работником за счет угрозы отмены дополнительных выплат. Например, для хорошей зарплаты сотруднику придется соглашаться на дополнительные смены и переработки.