Медикам будут платить зарплату по новым правилам

Как отмечается в документе, правительство РФ совместно с профсоюзами рекомендует устанавливать оклад работникам здравоохранения на уровне не менее 50% от зарплаты. При этом размер зарплаты после изменений не должен уменьшиться, подчеркивается в рекомендациях.
Отмечается, что мера направлена на повышение доходов у медработников, укрепление престижа профессии, а также сохранение кадрового потенциала.
Эксперты объясняют, что низкая окладная часть позволяет манипулировать работником за счет угрозы отмены дополнительных выплат. Например, для хорошей зарплаты сотруднику придется соглашаться на дополнительные смены и переработки.