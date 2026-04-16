В Хабаровске кладбища приводят в порядок к Родительскому дню

В Хабаровске городские службы завершают подготовку кладбищ к Родительскому дню, который в этом году приходится на 21 апреля, — сообщает администрация города.
Перед днём поминовения на погостах проводят уборку территории, вывоз мусора и санитарную обрезку растений. На Центральном кладбище дополнительно установят мультилифты для временного накопления отходов.
С 14 апреля на семи кладбищах началась акарицидная обработка — территории обрабатывают от клещей.
В день поминовения для удобства жителей запустят дополнительные троллейбусы с автономным ходом по маршруту «Улица Большая — Матвеевское кладбище — новое Матвеевское кладбище».
Также на кладбищах установят биотуалеты. Для обеспечения безопасности будут дежурить бригады скорой помощи и сотрудники полиции.