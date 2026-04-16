Эксперт перечислил признаки ненадежных паролей

РИА Новости: имя и фамилия являются признаками ненадежных паролей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Использовать в паролях свое имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы, кличку питомца не стоит из-за того, что злоумышленники могут изучить личную информацию в социальных сетях и легко подобрать пароль, рассказал РИА Новости эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев.

«Личную информацию: свое имя, фамилию, никнейм, дату рождения, название улицы, кличку питомца — это первое, что проверяет злоумышленник, изучив вашу страницу в соцсетях», — сообщил он.

По его словам, также нужно избегать использования в паролях простых последовательностей (qwerty, 12345, asdfgh, zxcvbn), стандартных паролей (password, admin, user, welcome).

«Один и тот же пароль для разных сервисов. Если его украдут с одного сайта, хакеры попробуют его же на вашей почте, соцсетях, “Госуслугах” и в онлайн-банке», — добавил Камышев.