Газовый баллончик распылили две девочки в школе в Астане

В Астане полицейские установили личности подростков, распыливших газовый баллончик в кабинете одной из столичных школ. Инцидент обошелся без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Как оказалось, старшеклассница и бывшая ученица этой школы из хулиганских побуждений распылили газовый баллончик в одном из классов. Угрозы жизни находившихся в классе учеников нет.

Личности несовершеннолетних установлены. Действиям дана правовая оценка. Установлено, что несовершеннолетняя, непосредственно распылившая газовый баллончик, ранее состояла на профилактическом учете за неоднократные самовольные уходы из дома.

По данному факту в учебном заведении проведен совет профилактики. С подростками и их законными представителями проведены разъяснительные беседы. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дополнительных мер.

Родители привлечены к ответственности за хулиганство, совершенное их детьми, а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

В полиции напомнили, что за подобные действия предусмотрена ответственность. Родителей призвали уделять должное внимание воспитанию и поведению своих детей.