В Красноярске продолжают сносить незаконные павильоны и другие постройки

Сейчас работы ведут на улице Мичурина, 23 — оттуда ликвидируют павильоны, у которых истёк срок аренды. Договор с собственником расторгли, но он отказался самостоятельно сносить сооружения. Также на эту территорию неоднократно жаловались жители — там собирались люди, распивали алкоголь и оставляли после себя мусор.