В Красноярске продолжают сносить незаконные павильоны и другие постройки

С начала этого года только в Ленинском районе Красноярска демонтировали 12 незаконных временных сооружений — с муниципальной земли убрали металлические контейнеры, гаражи и автостоянки по улицам Волжская, 33, Даурская, 4/3.
Сейчас работы ведут на улице Мичурина, 23 — оттуда ликвидируют павильоны, у которых истёк срок аренды. Договор с собственником расторгли, но он отказался самостоятельно сносить сооружения. Также на эту территорию неоднократно жаловались жители — там собирались люди, распивали алкоголь и оставляли после себя мусор.
В ближайших планах — снести хозяйственную постройку на улице Квартальная, 8 и павильоны на пересечении Львовской и Волжской — их уберут для обеспечения безопасности дорожного движения.
«В этом году планируем снести не менее 250 незаконных временных сооружений. Продолжим и работу по ликвидации аварийных погребов, пожароопасных хозяйственных строений», — рассказал руководитель Ленинского района Дмитрий Гурьев.
О самовольно установленных временных объектах жителей просят сообщать в администрацию по телефону 264−14−81.
