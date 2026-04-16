Новосибирцев предупредили о штрафах за публикацию данных соседей в домовых чатах

Новосибирцы могут нарваться на штраф за публикацию в домовых чатах личных данных о соседях, если они не давали согласие на это. Как рассказал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин, такое действие приравнивается к неправомерной обработке персональных данных, а это является административным правонарушением. Об этом пишет РИА Новости.