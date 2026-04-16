Новосибирцев предупредили о штрафах за публикацию данных соседей в домовых чатах

Новосибирцы могут нарваться на штраф за публикацию в домовых чатах личных данных о соседях, если они не давали согласие на это. Как рассказал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин, такое действие приравнивается к неправомерной обработке персональных данных, а это является административным правонарушением. Об этом пишет РИА Новости.
В данном случае ответственность грозит по статье 13.11 КоАП РФ. Для граждан размер штрафа составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 300 тысяч рублей.
При этом за повторное нарушение штраф будет выше: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.