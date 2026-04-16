Эксперты назвали тренды летней подработки для новосибирских школьников

В 2026 году подростки всё чаще рассматривают подработку не просто как способ заработать, а как возможность получить полезные навыки и определиться с профессией. Главные тренды на рынке труда для несовершеннолетних сместились в сторону гибких цифровых форматов, таких как тестирование нейросетей, модерация онлайн-сообществ и создание коротких вертикальных видео. При этом традиционные офлайн-подработки вроде выгула собак тоже не теряют актуальности: на этом можно заработать до 5 тысяч рублей в месяц.
Согласно статистике, почти каждый второй школьник (47% учащихся 8−11-х классов) уже имеет опыт подработки, а средние зарплатные ожидания превысили 16 тысяч рублей. Треть подростков выбирают онлайн-занятость — репетиторство или создание контента. Самые высокие летние предложения 2026 года достигают 100 тысяч рублей для менеджера по работе с клиентами, а пешие курьеры могут зарабатывать от 80 тысяч.
Что касается юридических норм, трудовой договор обычно заключается с 16 лет, в 15 лет разрешён лёгкий труд, а в 14 — только с письменного согласия родителей. Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет не превышает 24 часов, а для 16−18 лет — 35 часов. Запрещены вредные условия, ночные смены, работа с алкоголем и табаком, а также полная материальная ответственность.
Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 31 день, причём отзывать сотрудника из отпуска или заменять его компенсацией запрещено. Уволить несовершеннолетнего по инициативе работодателя крайне сложно — для этого требуется согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.