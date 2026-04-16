Эксперты назвали тренды летней подработки для новосибирских школьников

В 2026 году подростки всё чаще рассматривают подработку не просто как способ заработать, а как возможность получить полезные навыки и определиться с профессией. Главные тренды на рынке труда для несовершеннолетних сместились в сторону гибких цифровых форматов, таких как тестирование нейросетей, модерация онлайн-сообществ и создание коротких вертикальных видео. При этом традиционные офлайн-подработки вроде выгула собак тоже не теряют актуальности: на этом можно заработать до 5 тысяч рублей в месяц.