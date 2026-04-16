Житель Хабаровского района осужден на 20 лет за насилие над ребенком

В Хабаровском крае вынесли приговор за преступления против девочки.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский районный суд Хабаровского края вынес приговор местному жителю за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней родственницы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Суд установил, что мужчина на протяжении трех лет систематически совершал насильственные действия в отношении потерпевшей, проживая с ней и ее матерью в частном доме. Когда девочке было меньше 14 лет, он с применением силы и угроз совершил иные действия сексуального характера, а затем изнасилование. Позднее, используя зависимое положение и беспомощное состояние ребенка, он продолжил преступные действия.

В суде подсудимый вину не признал, заявив об оговоре. Однако представленные доказательства подтвердили его причастность. Мужчина признан виновным по четырем эпизодам, предусмотренным статьями 131 и 132 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Гражданский иск прокурора в интересах потерпевшей удовлетворен в полном объеме — 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.

