В Госдуме рассказали о последствиях пропуска поверки счётчика воды

ГД: при пропуске поверки счётчика воды платить придется по нормативу.

Источник: Комсомольская правда

Россияне даже при наличии счётчика должны платить за воду по нормативам без учёта показаний, если прибор не прошел поверку в установленный срок. Такое правило начало работать с 1 апреля, напомнили в Госдуме.

«С 1 апреля 2026 года результаты поверки счетчиков автоматически направляются в Единый государственный реестр средств измерений (ЕГРСИ). Если межповерочный интервал истек, а поверка не проведена, показания счетчика не принимаются к расчету, и начисления производятся по нормативу», — объяснил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, его цитирует РИА Новости.

Свищев посоветовал вовремя проходить поверку и передавать показания счётчиков, а также хранить фотографии показаний прибора, сделанные в течение нескольких месяцев. Последнее может оказаться нужным, если возникнет спорная ситуация.

Как проходит поверка счетчиков воды в 2026 году, кто ее проводит и сколько стоят такие услуги у специалистов, рассказываем здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU собрал наиболее популярные способы того, как мошенники обирают россиян, притворяясь коммунальщиками. Здесь же рассказываем, как не попасться на уловки злоумышленников.