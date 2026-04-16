В Госдуме рассказали о последствиях пропуска поверки счётчика воды

Россияне даже при наличии счётчика должны платить за воду по нормативам без учёта показаний, если прибор не прошел поверку в установленный срок. Такое правило начало работать с 1 апреля, напомнили в Госдуме.
«С 1 апреля 2026 года результаты поверки счетчиков автоматически направляются в Единый государственный реестр средств измерений (ЕГРСИ). Если межповерочный интервал истек, а поверка не проведена, показания счетчика не принимаются к расчету, и начисления производятся по нормативу», — объяснил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, его цитирует РИА Новости.
Свищев посоветовал вовремя проходить поверку и передавать показания счётчиков, а также хранить фотографии показаний прибора, сделанные в течение нескольких месяцев. Последнее может оказаться нужным, если возникнет спорная ситуация.
