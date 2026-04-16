В Хабаровском крае стартовал конкурс для мастеров своего дела

В Хабаровском крае стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициатива реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и стала ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».
В этом году за звание лучших поборются механизаторы, газорезчики, специалисты по беспилотным системам, а также участники специальной военной операции. Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий и формирование кадрового потенциала региона.
Как отметили в краевом комитете по труду и занятости, подобные соревнования помогают показать молодёжи, что рабочие специальности остаются востребованными и дают реальные возможности для стабильной работы и профессионального роста.
Приём заявок уже открыт на портале «Работа России». Специалисты по беспилотникам могут зарегистрироваться до 15 мая, механизаторы, газорезчики и участники СВО — до 4 июня. Осенью добавится новая номинация — «Машинист грузового и пассажирского движения».
Конкурсные испытания пройдут с мая по сентябрь. Победители регионального этапа представят Хабаровский край на федеральном уровне. Лучшие участники получат денежные премии: до 1 млн рублей за первое место.