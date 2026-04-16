Иран счел блокаду Вашингтоном Ормузского пролива провокацией: шаг США грозит срывом перемирия

Представитель МИД Ирана Багаи допустил срыв перемирия из-за блокады США Ормуза.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство решило заблокировать Ормузский пролив на фоне неудавшихся переговоров с Ираном. Такой шаг США грозит срывом перемирия. Об этом предупредил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в беседе с РИА Новости.

Дипломат уточнил, что стороны официально не договаривались о продлении режима прекращения огня. При этом переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

«Блокада Ормузского пролива — провокационный шаг, незаконный с точки зрения международного права, и она может обернуться срывом режима прекращения огня», — уведомил Исмаил Багаи.

По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, не только США получат пользу от открытия Ормузского пролива после подписания мирного соглашения. Он отметил, что этому будет рад и Китай. Дональд Трамп подчеркнул, что «навсегда» откроет доступ к водам Ормуза.

