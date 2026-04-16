Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники обследовали 250 км реки Карасук в Новосибирской области

Выявлено несколько потенциально опасных мест.

Источник: НДН.ИНФО

С 8 по 13 апреля в Новосибирской области специалисты использовали беспилотные аппараты для изучения гидрологической обстановки на реке Карасук. Они искали ледяные заторы, отслеживали уровень воды и оценивали риск затопления прибрежных территорий. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального Центра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Сотрудники отдела беспилотных авиационных систем совершили девять вылетов. Беспилотники пролетели свыше 250 километров по руслу реки, снимая на видео ледовые массивы и участки, где вода может выйти из берегов.

В ходе обследования были выявлены заторы на различных отрезках реки, а также зоны, где вода уже начала переливаться через дорожное полотно и подтоплять территории. Все собранные данные с указанием точных координат проблемных мест передали в администрацию и МЧС для оперативного реагирования. Мониторинг продолжается, ситуация находится под наблюдением.

Татьяна Картавых