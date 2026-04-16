Названы регионы, где средняя пенсия работающих россиян выше 30 тысяч рублей

РИА Новости: средняя пенсия работающих выше 30 тысяч рублей в восьми регионах.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Средний размер пенсии среди работающих граждан России более 30 тысяч рублей зафиксирован в 8 субъектах страны в феврале 2026 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, соответствующий размер пенсионного обеспечения отмечен в Мурманской области (30 196, 39 рубля), Якутии (30 963, 96 рубля), Ямало-Ненецком АО (31 362, 94 рубля), Ханты-Мансийском АО (32 505, 48 рубля).

Кроме того, средний размер пенсии работающих россиян свыше 30 тысяч рублей зафиксирован в Камчатском крае (32 699, 46 рубля), Магаданской области (33 599, 38 рубля), Ненецком АО (34 997, 53 рубля) и Чукотском АО (38 035, 22 рубля).

Самый низкий средний размер пенсии работающих россиян в феврале был зафиксирован в Республике Дагестан — 16 841 рубль, а самый высокий на Чукотке — 38 035 рублей.

