В Хабаровском крае определили первых победителей программы «Земский работник культуры»

В Хабаровском крае определены победители конкурсного отбора программы «Земский работник культуры». Комиссия отобрала 9 претендентов, которые смогут заключить трудовые договоры с учреждениями культуры районов края и получить финансовую выплату в размере 2 млн. рублей. Программа соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», инициированного Президентом России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В текущем году победителями отбора стали жители Хабаровского края, а также специалисты из Республики Бурятия, Краснодарского края, Иркутской, Московской, Томской и Тульской областей. Специалисты выразили желание трудоустроиться в детских школах искусств, домах культуры и музеях Амурского, Ванинского, Николаевского, Советско-Гаванского муниципальных районов края и Солнечного округа», — отметил начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Денис Сафонов.
Победители отбора заключат договоры с организациями культуры о трудоустройстве сроком на 5 лет на вакантные должности, после чего им будут предоставлены единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн. рублей на человека.
Всего в 2026 году в рамках программы «Земский работник культуры» в организациях культуры Хабаровского края запланировано трудоустройство 23 специалистов. Для этого во втором квартале текущего года планируется дополнительный отбор претендентов на участие в программе, информация о сроках его проведения будет опубликована дополнительно. На сегодняшний день успешно продолжают работу специалисты, приступившие к работе по программе в прошлом году.
Всего в 2026 году в рамках программы «Земский работник культуры» в организациях культуры Хабаровского края запланировано трудоустройство 23 специалистов.