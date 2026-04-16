В Хабаровском крае определили первых победителей программы «Земский работник культуры»

Всего в 2026 году в рамках программы «Земский работник культуры» в организациях культуры Хабаровского края запланировано трудоустройство 23 специалистов. Для этого во втором квартале текущего года планируется дополнительный отбор претендентов на участие в программе, информация о сроках его проведения будет опубликована дополнительно. На сегодняшний день успешно продолжают работу специалисты, приступившие к работе по программе в прошлом году.