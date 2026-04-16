20 апреля в Иркутске начнет работать мобильная станция переливания крови

IrkutskMedia, 16 апреля. 20 апреля в Иркутске у здания правительства региона пройдет традиционная выездная акция по сдаче донорской крови. Мероприятие приурочено к Национальному дню донора и Году единства народов России. Одновременно донорские акции состоятся и в территориальных филиалах станции. Об этом сообщил главный врач Иркутской областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог регионального Минздрава Максим Зарубин.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Максим Зарубин заявил, что Приангарье на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень ответственности в вопросах донорства.
«Сегодня в Федеральном регистре доноров костного мозга состоят более 26 тысяч жителей нашего региона, а свыше 76 из них уже сдали клетки костного мозга. Цель наших акций — не только пополнение запасов крови, но и консолидация донорского движения, объединение людей разных культур и конфессий вокруг ценности спасения человеческой жизни», — уточнил он.
Акция пройдет с 09.00 до 13.00 на площади у здания регионального правительства (ул. Ленина, 1а). Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. На площадке также будет работать мобильный пункт для пополнения Федерального регистра доноров костного мозга. В программе предусмотрены награждение доноров знаками отличия и концерт.
В рамках тематического года организаторы предлагают участникам прийти в национальных костюмах.
«Открытие сезона работы мобильной станции традиционно совпадает с Национальным днем донора. В 2025 году во время аналогичной акции за несколько часов кровь сдали более пятидесяти человек, из них десять — впервые. Еще восемь новых участников пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга. Мы рассчитываем, что в этом году жители Приангарья проявят не меньшую активность», — подчеркнул Максим Зарубин.
Специалисты подчеркивают, что сдача крови является безопасной процедурой: она не вредит здоровью донора и помогает спасать жизни. Каждый год переливание требуется примерно полутора миллионам россиян, при этом, по статистике, каждый третий человек в мире хотя бы раз сталкивается с необходимостью донорской крови. В Приангарье ежегодно заготавливают более 33 тысяч литров крови, которую сдают свыше 20 тысяч постоянных доноров.
Подробности о донорстве, требованиях к кандидатам и возможных противопоказаниях размещены на официальном сайте Иркутской областной станции переливания крови.
Напомним, в октябре 2025 года в Иркутске в Городском выставочном центре имени В. С. Рогаля состоялась церемония награждения почётных доноров. Знаки отличия получили жители, которые сдали кровь не менее 40 раз или плазму — 60 раз. Мероприятие организовала областная станция переливания крови при поддержке городской администрации.