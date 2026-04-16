20 апреля в Иркутске начнет работать мобильная станция переливания крови

Специалисты подчеркивают, что сдача крови является безопасной процедурой: она не вредит здоровью донора и помогает спасать жизни. Каждый год переливание требуется примерно полутора миллионам россиян, при этом, по статистике, каждый третий человек в мире хотя бы раз сталкивается с необходимостью донорской крови. В Приангарье ежегодно заготавливают более 33 тысяч литров крови, которую сдают свыше 20 тысяч постоянных доноров.