Продажи антидепрессантов в России выросли на 22 процента за первый квартал

В России за первый квартал 2026 года вырос объем продаж антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили «Известиям» аналитики.
За январь-март 2026 года россияне приобрели на 22 процента больше антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это продолжение тенденции 2025 года, когда было куплено на 23 процента таких препаратов больше, чем в 2024-м.
По словам врача-психиатра Игоря Лазарева, тенденция связана в том числе с тем, что антидепрессанты стали чаще назначать врачи других специальностей — гастроэнтерологи, неврологи, терапевты, которые иногда не знают всех нюансов их применения.
В 2025 году антидепрессанты чаще всего покупали в Москве, Красноярском крае и Санкт-Петербурге. Также на 11 процентов вырос объем продаж нейролептиков по сравнению с 2024 годом, говорится в материале.
Сегодня депрессия — самое распространенное психическое расстройство в мире. По данным Института психологии РАН, 39 процентов россиян имеют его симптомы.