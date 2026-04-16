Продажи антидепрессантов в России выросли на 22 процента за первый квартал

За январь-март 2026 года россияне приобрели на 22 процента больше антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Это продолжение тенденции 2025 года, когда было куплено на 23 процента таких препаратов больше, чем в 2024-м.