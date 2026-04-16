В ОП предложили ввести обязательную психологическую диагностику учеников школ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Психолого-педагогическую диагностику по выявлению у детей интересов и способностей нужно ввести в российских школах. Такое мнение высказала ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ Ольга Павлова.
«В школах надо проводить обязательную психолого-педагогическую диагностику по выявлению интересов, способностей, дефицитов ребенка, диагностика факторов риска.. Предлагается сделать диагностику обязательной и без согласования. Результаты диагностики — информация, которая одинаково необходима школе и родителям», — сказала Павлова.
По ее словам, диагностика позволяет учителям вовремя заметить трудности, предвосхитить проблемы и выстроить индивидуальную траекторию развития в интересах ученика.
Павлова отметила, что любая диагностика требует письменного согласия родителей. «Школы зачастую просто не могут провести даже простейший тест на профориентацию, потому что родители не подписывают бумаги. А это очень удобный и важный инструмент. Диагностика показывает, что ребенку интересно, что у него получается лучше всего», — сказала Павлова.
Она отметила, что на основании диагностики школа строит индивидуальный маршрут для каждого ученика. «Один идет в инженерный класс, другой — в гуманитарный, третий — в проектную деятельность. Если диагностика выявляет агрессивность — это не приговор, а сигнал. Агрессию можно перенаправить через спорт, творчество, коллективный труд, обучить саморегуляции», — сказала Павлова.