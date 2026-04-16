Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав ребёнка-инвалида в Новосибирске

В Новосибирской области снова вернулись к делу о нарушении прав ребёнка-инвалида, которому, по словам матери, уже несколько лет не предоставляют необходимое медицинское оборудование. Ситуация дошла до федерального уровня — о ходе расследования доложат главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
История началась с обращения жительницы региона в Информационный центр СК. Женщина рассказала, что её пятилетний сын с 2023 года не получает технические средства, которые нужны для очистки дыхательных путей.
«Кроме того, матери с ребёнком предложено проведение процедур, необходимых для подтверждения заключения врача о необходимости обеспечения ребёнка оборудованием, с чем мать не согласна. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ситуация уже попадала в поле внимания Александра Бастрыкина и была поставлена на контроль в центральном аппарате СК. В региональном управлении возбуждали уголовное дело, однако прокурор Калининского района Новосибирска это решение отменил. Попытка обжалования у прокурора области Александра Бучмана также не изменила ситуацию.
После этого следственные органы вновь возбудили уголовное дело, чтобы дать правовую оценку происходящему и защитить права ребёнка. Теперь исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Антону Бадулину поручено доложить о ходе и итогах расследования. Контроль за исполнением этого поручения оставили в центральном аппарате ведомства.