Рыбакина высказалась о планах сместить Соболенко в рейтинге WTA

«Я об этом (о борьбе за первую строчку рейтинга) особо не думаю. Ее (Арины Соболенко) здесь нет, но мне все равно нужно показывать свой максимум. Это главное. Если буду все делать правильно, то могу добиться такого результата и удержать его, хотя это очень сложная цель. Работаю ради этого, но не зацикливаюсь на очках. Мне важно просто хорошо играть и доходить до конца турнира, вне зависимости от соперниц. Все упирается в прогресс и стабильность. Если получится, то будет отлично», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.