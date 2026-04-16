Судьбу зданий хабаровского Пединститута ТОГУ решают на федеральном уровне

Руководство Тихоокеанского государственного университета ответило на вопросы хабаровчан о судьбе расположенного в центре Хабаровска кампуса Педагогического института ТОГУ. В закрытых более года назад аварийных корпусах вуза сейчас завершается комплексное обследование, по итогам которого учредитель — Минобрнауки России будет принимать решение о проведении восстановительных работ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним: корпуса Педагогического института ТОГУ были признаны ограниченно-работоспособными в 2020 году. Ремонт в зданиях проводили, но работ было недостаточно. В 2024 году часть помещений пришлось закрыть, с 2025 года все студенты обучаются в кампусе ТОГУ, расположенном в Краснофлотском районе.
Зимой 2024 года руководство ТОГУ направило учредителю вуза — Министерству науки и высшего образования РФ заявку на выделение средств для обследования технического состояния корпусов. В июне заключили контракт с компанией-подрядчиком на проведение работ в корпусах №№ 2, 4, 6 и спортивном. В конце 2025 года были выделены средства на комплексное обследование всего имущественного комплекса университета. Контракт действует до середины мая 2026 года, и его исполнение находится на особом контроле как руководства ТОГУ, так и Министерства науки и высшего образования РФ.
Экспертиза состояния пяти корпусов уже завершена, документация сформирована. Завершается инструментальное обследование признанного памятником архитектуры первого корпуса, расположенного на улице Карла Маркса. Подрядная организация завершает формирование отчета.
— Судьба зданий такого масштаба решается комплексно. Сразу после получения полного пакета документов по первому корпусу вся информация будет направлена учредителю — Минобрнауки России. Именно на федеральном уровне, с учётом экспертных заключений и потребностей города, будет принято комплексное решение, а именно: определены механизмы финансирования, сроки и конкретный формат восстановительных работ, будь то капитальный ремонт с элементами реставрации или реконструкция. Как только у нас на руках будет официальная позиция учредителя и утвержденная «дорожная карта», мы незамедлительно организуем открытую встречу с общественностью и СМИ, — рассказали в ТОГУ.