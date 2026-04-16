В Хабаровске перед Родительским днем приводят в порядок кладбища

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел выездное совещание по вопросу подготовки городских кладбищ к Родительскому дню, который в этом году приходится на 21 апреля. В обсуждении приняли участие представители структурных подразделений городской администрации, отделов Госавтоинспекции и общественной безопасности регионального управления МВД России, фонда «Защитники Отечества», а также депутаты городской думы, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Наша задача — создать нормальные, безопасные условия для всех хабаровчан, пришедших почтить память своих родных. Очистка от мусора, санитарная обрезка, акарицидная обработка — всё должно быть завершено в срок», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Перед днем поминовения на городских погостах и прилегающих к ним участках в настоящее время проводится работа по благоустройству: очистка от мусора и его вывоз, а также санитарная обрезка сухих растений. На территории Центрального кладбища будут дополнительно установлены два мультилифта для временного хранения твердых коммунальных отходов перед их вывозом на полигон.
С 14 апреля на кладбищах начали акарицидную обработку. Обработке от клещей подлежат территории семи кладбищ.
В сам Родительский день для удобства перемещения к кладбищенским комплексам будет запущены четыре дополнительных троллейбуса с автономным ходом по маршруту «Улица Большая — Матвеевское кладбище — новое Матвеевское кладбище».
Для обеспечения комфорта граждан на территориях кладбищ планируют установить шесть биотуалетов. Особое внимание будет уделено безопасности жителей города: у кладбищ будут дежурить шесть бригад скорой медицинской помощи и сотрудники полиции для предоставления экстренной помощи при необходимости.