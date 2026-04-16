В Хабаровске покупатель отсудил компенсацию за кольцо за 258 тысяч

В Хабаровске суд встал на сторону покупателя в споре с предпринимателем из-за бракованного ювелирного изделия, — сообщает канал сообщества судов Хабаровского края.
Житель города приобрёл золотое кольцо стоимостью 258 тысяч рублей, однако позже обнаружил дефекты — отслоение и вздутие керамического покрытия. Продавец отказался признавать брак, заявив, что повреждения возникли из-за неправильной эксплуатации.
Ситуацию изменила судебная экспертиза: специалисты установили, что дефекты носят производственный характер и не могли появиться в процессе носки.
После отказа предпринимателя добровольно решить вопрос покупатель обратился в суд с требованием вернуть деньги и компенсировать убытки.
Суд частично удовлетворил иск. С предпринимателя взыскали:
неустойку — 100 тысяч рублей;
штраф — 55 тысяч рублей;
компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей;
судебные и экспертные расходы — более 44 тысяч рублей.
Решение суда устояло и в апелляции, и в кассации.