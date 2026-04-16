В Хабаровске покупатель отсудил компенсацию за кольцо за 258 тысяч

В Хабаровске суд встал на сторону покупателя в споре с предпринимателем из-за бракованного ювелирного изделия, — сообщает канал сообщества судов Хабаровского края.

Житель города приобрёл золотое кольцо стоимостью 258 тысяч рублей, однако позже обнаружил дефекты — отслоение и вздутие керамического покрытия. Продавец отказался признавать брак, заявив, что повреждения возникли из-за неправильной эксплуатации.

Ситуацию изменила судебная экспертиза: специалисты установили, что дефекты носят производственный характер и не могли появиться в процессе носки.

После отказа предпринимателя добровольно решить вопрос покупатель обратился в суд с требованием вернуть деньги и компенсировать убытки.

Суд частично удовлетворил иск. С предпринимателя взыскали:

неустойку — 100 тысяч рублей;

штраф — 55 тысяч рублей;

компенсацию морального вреда — 10 тысяч рублей;

судебные и экспертные расходы — более 44 тысяч рублей.

Решение суда устояло и в апелляции, и в кассации.