Дочь создателя героев «Ну, погоди!» хочет получить на них права

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Дочь художника Светозара Русакова, создавшего персонажей «Ну, погоди!», хочет зарегистрировать в России два товарных знака с изображениями волка и зайца из одноименного мультсериала, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков с изображениями волка и зайца из «Ну, погоди!» поступили в ведомство в апреле текущего года. В качестве заявителя указана Русакова Ирина Светозаровна.
В случае успешной регистрации Русакова сможет создавать в России мультфильмы, продавать игрушки, косметику, мороженое и соки с изображением персонажей.
На текущий момент права на этих героев принадлежат АО «Киностудия “Союзмультфильм”.
Ранее житель Риги Константин Ведерников обратился в Суд по интеллектуальным правам с просьбой прекратить правовую охрану принадлежащих АО «Киностудия “Союзмультфильм” товарных знаков в виде изображений зайца и волка из мультфильма “Ну, погоди!”. По мнению истца, правообладатель свои знаки не использует.