Мадьяр высказался о запрете Киева на транзит нефти по «Дружбе»: какой позиции будет придерживаться Венгрия

Венгрия по-прежнему рассчитывает на восстановление поставок нефти через трубопровод «Дружба». Будапешту важно обеспечить новые потоки энергоресурсов в течение ближайших недель. Об этом заявил журналистам председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр.
Политик выразил надежду на восстановление транзита нефти по «Дружбе» до конца месяца. Он подчеркнул, что Венгрии в любом случае потребуется время для восполнения истраченных резервов.
«Самое важное сейчас: обеспечить безопасные поставки в следующие несколько недель, как при уходящем правительстве, так и в первые дни правительства, сформированного “Тисой”, — пояснил Петер Мадьяр.
На фоне победы венгерской оппозиционной партии на Западе начали готовиться к обсуждениям выделения кредита Украине. Диалог возобновят после вступления Петера Мадьяра на пост премьера. В ЕС также вновь поднимут вопрос новых антироссийских санкций.