Ученые выяснили, что одиночество повышает риск болезней сердечных клапанов

В работе проанализировали данные более 460 тысяч взрослых участников проекта UK Biobank. Результаты показали, что у людей с выраженным чувством одиночества риск таких заболеваний был на 19 процентов выше, чем у тех, кто не испытывал его. В частности, вероятность сужения аортального клапана увеличивалась на 21 процент, а недостаточности митрального клапана — на 23 процента. При этом сама по себе социальная изоляция значимой связи с риском не показала — важным оказался именно субъективный опыт одиночества.