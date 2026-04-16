Ученые выяснили, что одиночество повышает риск болезней сердечных клапанов

Ощущение одиночества может повышать риск развития дегенеративных заболеваний сердечных клапанов. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Journal of the American Heart Association.
В работе проанализировали данные более 460 тысяч взрослых участников проекта UK Biobank. Результаты показали, что у людей с выраженным чувством одиночества риск таких заболеваний был на 19 процентов выше, чем у тех, кто не испытывал его. В частности, вероятность сужения аортального клапана увеличивалась на 21 процент, а недостаточности митрального клапана — на 23 процента. При этом сама по себе социальная изоляция значимой связи с риском не показала — важным оказался именно субъективный опыт одиночества.
Ученые отметили, что эффект сохранялся даже с учетом генетических факторов и привычных рисков, таких как курение и лишний вес. По их мнению, одиночество — это не просто эмоциональное состояние, а фактор, способный влиять на физическое здоровье. Работа с этим состоянием может помочь замедлить развитие болезней сердца и снизить потребность в операциях, говорится в материале.
