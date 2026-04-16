В нацпарке в Горном Алтае впервые за 16 лет запечатлели краснокнижную выдру

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Ученые сфотографировали краснокнижную выдру на берегах труднодоступной горной реки Аргут в Республике Алтай — впервые с момента создания Сайлюгемского национального парка, сообщили ТАСС в нацпарке.
Этот вид животных занесен в Красную книгу Республики Алтай как редкий с устойчивой тенденцией к сокращению численности. Еще в начале прошлого века численность выдры в Горном Алтае была высока — около 2,5 тыс. особей, а сегодня ученые насчитывают в регионе не более нескольких сотен особей выдры.
«На берегах труднодоступной горной реки Аргут научные сотрудники нацпарка сфотографировали скрытную выдру во время вечерней охоты редкой хищницы. С момента создания Сайлюгемского нацпарка в 2010 году специалистам ни разу не удавалось зафиксировать выдру в удаленном высокогорном кластере “Аргут”, — сообщили в нацпарке.
Там добавили, что высокогорные участки долины реки Аргут — не типичные места обитания выдры, которую легче встретить в более пологих местах, например на реках прителецкой тайги Алтайского заповедника. Ученые предположительно засняли пару выдр — самку и самца, которые охотились, справляясь с сильным течением реки Аргут. Река считается одной из самых бурных рек Алтая.
«Выдры — очень осторожные и скрытные животные, которые активны в сумеречное время, поэтому увидеть и тем более заснять выдру при свете дне — очень редкий случай», — сообщил замдиректора нацпарка Денис Гуляев.