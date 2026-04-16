Более 190 пожаров вспыхнули в Хабаровском крае с начала сезона

В Хабаровском крае усилили контроль за пожароопасной обстановкой, — сообщает пресс-служба регионального правительства. Под руководством заместителя председателя правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачевой прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
С начала сезона в регионе уже ликвидировали более 190 ландшафтных пожаров. При этом, как подчеркнули власти, перехода огня на населённые пункты удалось избежать.
Сейчас в крае делают ставку не только на патрулирование, но и на технологии: для поиска нарушителей используют дроны и камеры видеонаблюдения, в том числе в труднодоступных местах. В муниципалитетах работают патрульно-маневренные группы, обновляются минерализованные полосы и продолжаются профилактические рейды.
Особое внимание уделяют населённым пунктам, которые находятся в зоне риска. Там проверяют соблюдение требований пожарной безопасности и устраняют замечания надзорных органов.
С 2 апреля в регионе введён особый противопожарный режим. Он действует в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском, Ванинском, Вяземском, Комсомольском, районе имени Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском, Солнечном и Хабаровском районах и Бикинском округе.
За нарушение правил предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для предпринимателей — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.
Жителям напоминают: в этот период запрещено сжигать траву и мусор, разводить костры и оставлять непотушенные сигареты. При обнаружении пожара необходимо сразу звонить по номеру 112.