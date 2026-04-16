Рекордные 17,5 тыс человек прошли этой зимой через погранпереход Покровка-Жаохэ

— Понтонный мост действовал весь период ледостава, обеспечивая устойчивую связь с Китаем. За три с половиной месяца — с 25 декабря по 25 марта — через понтонный мост прошло 17,5 тысячи человек и более 15 тысяч тонн грузов. Таких показателей у нас ещё не было, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.