Рекордные 17,5 тыс человек прошли этой зимой через погранпереход Покровка-Жаохэ

Рекордные показатели отметили на пункте пропуска «Покровка — Жаохэ» за зимний период. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», движение по понтонному мосту здесь запустили 25 декабря, а остановили 25 марта в связи с повышением температуры и изменением текстуры льда на пограничной реке Уссури.
— Понтонный мост действовал весь период ледостава, обеспечивая устойчивую связь с Китаем. За три с половиной месяца — с 25 декабря по 25 марта — через понтонный мост прошло 17,5 тысячи человек и более 15 тысяч тонн грузов. Таких показателей у нас ещё не было, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Покровка — Жаохэ» — это единственный пограничный переход в Хабаровском крае, который работает всю зиму. Через границу по реке могут перемещаться как физические лица, так и транспортные средства. Также на рост показателей повлиял и введенный безвизовый режим, благодаря которому люди стали активнее посещать соседствующие страны.
Сейчас работа пункта пропуска еще приостановлена. Откроется переход ориентировочно в конце апреля-начале мая уже в режиме летней навигации.