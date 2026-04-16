Клещи нападают на жителей Красноярского края, несмотря на непогоду

В Красноярском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 29 жителей, в том числе 11 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Всего же с начала сезона в регионе зафиксировано 60 обращений к медикам.
Эпидемиологи предупреждают, что география нападений расширяется: сейчас клещи активны в Красноярске, в Индринско-Краснотуранском, Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Балахтинско-Новосёловском, Абанском и Ужурском округах.
Роспотребнадзор просит жителей быть внимательными:
«При выходе на природу осматривайте себя каждые 20−30 минут. И не забывайте про своих домашних питомцев».
По прогнозам специалистов, в этом сезоне численность клещей на территории Красноярского края в целом ожидается на среднемноголетнем уровне. Предполагается рост количества таежных клещей в окрестностях Красноярска, Шарыпова, Лесосибирска и Иланско-Нижнеингашского округа, а также подъем числа степных клещей — в окрестностях Минусинска. Вместе с тем ожидается сохранение на уровне прошлого года количества таежных клещей в зоне Ачинска и спад степных клещей в окрестностях Канска.
