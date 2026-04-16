Клещи нападают на жителей Красноярского края, несмотря на непогоду

По прогнозам специалистов, в этом сезоне численность клещей на территории Красноярского края в целом ожидается на среднемноголетнем уровне. Предполагается рост количества таежных клещей в окрестностях Красноярска, Шарыпова, Лесосибирска и Иланско-Нижнеингашского округа, а также подъем числа степных клещей — в окрестностях Минусинска. Вместе с тем ожидается сохранение на уровне прошлого года количества таежных клещей в зоне Ачинска и спад степных клещей в окрестностях Канска.