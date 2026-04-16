Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посёлках Большого Красноярска возникла угроза ЧС на водоснабжении

Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Власти Краснорска признали ситуацию представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера. Речь идёт о системах водоснабжения и водоотведения в посёлках Солонцы, Минино, Каменный Яр и селе Дрокино.

Мэр Сергей Верещагин подписал соответствующее постановление. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Департаменту горхозяйства и транспорта поручено провести переговоры с ресурсоснабжающими организациями для обеспечения эксплуатации и содержания объектов до заключения концессионного соглашения. Также местные власти обязаны оповестить жителей о смене обслуживающей организации.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске из-за порыва коллектора ввели режим угрозы ЧС.