В посёлках Большого Красноярска возникла угроза ЧС на водоснабжении

Власти Краснорска признали ситуацию представляющей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера. Речь идёт о системах водоснабжения и водоотведения в посёлках Солонцы, Минино, Каменный Яр и селе Дрокино.
Мэр Сергей Верещагин подписал соответствующее постановление. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Департаменту горхозяйства и транспорта поручено провести переговоры с ресурсоснабжающими организациями для обеспечения эксплуатации и содержания объектов до заключения концессионного соглашения. Также местные власти обязаны оповестить жителей о смене обслуживающей организации.
