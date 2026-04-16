Малышева: жертвами геноцида советского народа стали более 8,2 млн человек

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Жертвами геноцида советского народа стали более 8,2 млн человек, и эта цифра увеличивается за счет судебных решений, которые установили факт геноцида. Об этом ТАСС рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.
«По судебным решениям мы сегодня говорим о том, что жертвами геноцида стали более 8 млн 200 тыс. человек. Это та цифра, которая суммируется на основании судебных решений, которые установили факт геноцида», — сказала Малышева.
Она отметила, что говорить о каких-то окончательных цифрах чрезвычайно сложно, более того, вероятно, точная цифра никогда не сможет быть констатированной.