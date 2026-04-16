В Биробиджане полицейские перешли на летнюю форму одежды

В УМВД России по Еврейской автономной области состоялся строевой смотр личного состава в связи с переходом на летнюю форму одежды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника полицейского ведомства, полковника внутренней службы Александра Сурнина. В ходе смотра проверена готовность сотрудников к несению службы, их внешний вид, соблюдение правил ношения форменной одежды, наличие нагрудных знаков, жетонов с личным номером и служебных удостоверений.
По результатам проверки внешний вид сотрудников признан соответствующим установленным требованиям. Переход на летнюю форму одежды является символом готовности личного состава к выполнению служебных обязанностей в любых погодных условиях.
